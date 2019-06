Raccolta differenziata, nell'arco di pochi mesi è arrivata al 70%

TERMOLI. Raccolta differenziata sulle utenze aziendali, la Rieco Sud fa il bilancio del primo semestre.

Predisposte due squadre di operatori che dal mese di dicembre stanno provvedendo quotidianamente alla consegna delle batterie dei contenitori a tutte le aziende del territorio comunale.

Già dai primi giorni di dicembre, dopo un incontro presso la sede del Cosib al quale sono stati invitati i titolari di tutte le Aziende del nucleo industriale per ascoltare le singole richieste e per cercare una soluzione condivisa, un responsabile della Rieco Sud si è recato presso tutte le sedi delle Aziende presenti sul territorio, a partire da quelle della zona industriale.

I contenitori che invece sono stati opportunamente consegnati all’interno delle loro attività, sgombrando le strade pubbliche da centinaia di ingombranti cassonetti.

Nello specifico, sono stati consegnati circa duemila cassonetti per la raccolta differenziata di diverse volumetrie, dai 240 ai 1100 litri, in base alle esigenze delle aziende che hanno inoltrato una richiesta scritta presso gli uffici della Rieco Sud. Sono stati effettuati accurati sopralluoghi preliminari alla consegna dei contenitori presso tutte le utenze non domestiche (attività commerciali e aziende della zona artigianale e industriale) per valutare la tipologia e la volumetria dei contenitori da consegnare, contestualmente sono stati sostituiti i cassonetti danneggiati e incrementati con quelli mancanti.

È stato riscontrato sul territorio un numero elevatissimo di contenitori inutilizzabili poiché rotti e mai sostituiti negli ultimi anni prima dell’arrivo della Rieco Sud, per cui tale situazione di degrado diffuso ha aggravato notevolmente il delicato lavoro di consegna e sostituzione dei cassonetti presso le utenze non domestiche.

Nell’arco di pochi mesi tutta la comunità ha raggiunto il dato lusinghiero di raccolta differenziata pari al 70 per cento, partendo nel mese di dicembre 2018 da uno sconfortante 30-40 per cento ed erigendo Termoli ad uno dei Comuni più virtuosi della Regione Molise. Pertanto, la Rieco Sud ringrazia tutti i cittadini termolesi che con impegno e dedizione hanno permesso di centrare l’ambizioso obiettivo prefissato e incoraggia a continuare in questa direzione, al fine di raggiungere nel prossimo futuro altri importanti traguardi volti alla tutela del nostro prezioso territorio.

Si ricorda che per la richiesta dei contenitori è necessario contattare la Rieco Sud via e-mail, chiamando il numero verde gratuito 800688712 o recandosi presso l’Ecosportello comunale.