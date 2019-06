Media superiore all'80%, a Portocannone raccolta differenziata a gonfie vele

PORTOCANNONE. «Siamo soddisfatti per i risultati avuti nel primo quadrimestre del servizio di raccolta differenziata. Soprattutto, considerando che la ditta Giuliani Environment è entrata in corsa a gestire l’igiene urbana sul nostro territorio, rispetto a chi l’ha preceduta che aveva altre logiche organizzative e industriali. Rimarremo al fianco dell’impresa per far sì che le percentuali e il decoro si consolidino sempre di più. Sempre per quello che riteniamo sia fattibile dal punto di vista dell’amministrazione comunale».

Con queste parole, il sindaco di Portocannone, Giuseppe Caporicci, ha commentato i dati relativi al periodo marzo-giugno sulla raccolta differenziata in paese. Ma quali sono i numeri?

«Pubblichiamo i dati delle percentuali di Raccolta Differenziata realizzate nel Comune di Portocannone nello scorso quadrimestre, così come forniteci dall'Azienda Giuliani Environment.

Marzo: 76,49%

Aprile: 85,53%

Maggio: 81,91%

Giugno: 77,75%

Le percentuali sono davvero incoraggianti seppur si nota una lieve flessione nel mese di giugno (circostanza in realtà attesa in considerazione della Festa Patronale e di un consequenziale prevedibile incremento della frazione indifferenziata).

Siamo quindi a risultati ampiamente migliori rispetto al 65% di obiettivo minimo prefissato.

Questi dati dimostrano che la Cittadinanza di Portocannone sta interagendo in maniera pienamente matura e responsabile nell'ambito del ciclo di raccolta dei rifiuti, distinguendosi nell'ambito dell'Unione dei Comuni del Basso Biferno per la correttezza dei conferimenti.

Possiamo a questo punto provare a darci un obiettivo sfidante: quello di restare costantemente sopra l'80% di percentuale di differenziata come accade solo nei Comuni più virtuosi d'Italia.

Con l'impegno di tutti e con il sostegno dell'Azienda appaltatrice (alla quale, ed al cui personale, va reso il merito di aver saputo organizzare da subito un livello di servizio più che soddisfacente) è un traguardo possibile.

Il primo banco di prova lo avremo nei prossimi mesi estivi; continuiamo a differenziare correttamente e segnaliamo all'Azienda ed all'Amministrazione Comunale eventuali anomalie e suggerimenti per efficientare ulteriormente il servizio.

Buona estate a tutti!»