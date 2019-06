«Salviamo l'ospedale e i suoi reparti, curarsi è un diritto di tutti», la petizione a Mattarella

TERMOLI. Non solo mobilitazione politica, sociale e popolare contro la chiusura del Punto nascita di Termoli.

E’ stata lanciata anche una petizione online, sul sito Change.org e rivolta in primis al Capo dello Stato Sergio Mattarella, ma anche a vertici sanitari e politici, dal Governo, alla Regione e allo stesso presidio ospedaliero di viale San Francesco.

«Donne, mamme e padri unitevi a noi per il diritto di Nascere. Salviamo l'ospedale di Termoli e i suoi reparti, curarsi è un diritto di tutti. “Noi donne per Termoli” ha lanciato questa petizione e l'ha diretta a Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana e altri 5 profili competenti.

In chiusura il reparto nascita a Termoli, con la perdita al diritto di partorire a Termoli, mancanza di un reparto vitale come neonatologia per le mamme di Termoli e dei cittadini di tutta la costa. Raccogliamo le firme per avere il diritto di scegliere e salvare una nascita a Termoli, domani, lunedì primo luglio ore 10 all'ospedale San Timoteo a Termoli».