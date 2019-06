A' Rejecelle nel borgo antico incanta anche la troupe di Geo

TERMOLI. In attesa della presentazione del libro a fumetti sulla storia di San Timoteo di questo pomeriggio al cinema Oddo, ieri in compagnia di Domenico La Porta e del presidente della Pro loco Luciano Calignano, è stata vista in giro per i luoghi caratteristici di Termoli la troupe del programma di gran successo Geo di Raitre Nazionale.

Tante belle riprese e racconti fatti per un servizio che vedremo nella prossima stagione del fortunato programma divulgativo. Ancora un interesse di media nazionali sulla nostra città che può fare soltanto bene a Termoli e al Molise.

Tanto per rispondere a chi si affanna negli ultimi tempi soprattutto sui social a denigrare e gettare discredito all'immagine stessa della città invitando in modo sfacciato addirittura a desistere se eventualmente volessero venire in vacanze nella nostra Termoli.

Per fortuna sia i media nazionali e molti turisti vogliono vedere con i loro occhi la nostra realtà e da quanto abbiamo appreso la troupe di "Geo" dopo aver filmato di Termoli il suo Borgo Vecchio, i suoi monumenti e anche la storia che dettagliatamente è stata raccontata passo dopo passo, è rimasta estasiata, una cosa che li ha colpiti è stata la strada più stretta d'Europa "A' Rejecelle ".

I servizi su Termoli andranno in onda a settembre con la nuova stagione di "Geo".