TERMOLI. Oggi parliamo del Lido "Le Dune Beach" sul Lungomare Nord Amerigo Vespucci di Termoli, gestito Da Diego, Daniele Paradisi e la loro famiglia: un lido balneare che, come ci spiegherà Diego - il nostro interlocutore - è una struttura a misura di tutte le persone e di tutte le esigenze. Grazie al clima di questi giorni, la spiaggia ed il locale sono già in pieno fermento.

- Diego, siete qui con il vostro locale da 12 anni e state attuando una politica molto interessante per incentivare i bagnanti a preferire il vostro stabilimento e allora cominciamo da questo: il bagnante che ha delle esigenze di tempo limitato per scendere al mare, da voi cosa può trovare?

"Sempre previa disponibilità degli ombrelloni in nostra dotazione, offriamo un listino con prezzi flessibile: possiamo infatti affittare ombrelloni per mezza giornata, fare abbonamenti infrasettimanali dal lunedì al venerdì, o anche solo per il sabato e la domenica; c'è gente che può prendere il sole solo le prime ore del mattino, oppure a metà pomeriggio, ad esempio chi ha bambini piccoli o per persone di una certa età. Questi noi li chiamiamo "pacchetti rosa" per le mamme.

Ne abbiamo alcuni anche per coloro che durante tutta l'estate possono venire al mare solo il weekend e non vogliono affittare per tutta la stagione l’ombrellone, per via del lavoro e questi li chiamiamo abbonamenti weekend stagionali che prevedono sempre il solito ombrellone ogni sabato e domenica. La stessa cosa facciamo per chi al contrario può venire solo durante i giorni feriali e non il sabato e la domenica così non facciamo spendere a nessuno soldi inutili. Vi sono tante opportunità per accontentare tutte le tasche dei bagnanti che sceglieranno Le Dune.

E a tal proposito vogliamo sottolineare il fatto che tra un ombrellone e un altro il bagnante sia di fianco, che davanti che dietro, ha uno spazio preciso di un raggio circa di 4 metri di larghezza e questo permette di stare comodissimi a prendere il sole e garantire così la privacy.

Alle Dune ci sono anche degli ombrelloni/palme per famiglie o gruppi numerosi e anche in questo caso si possono prenotare sia per tutta la stagione oppure tramite pacchetti giornalieri, ad esempio qualcuno ci ha prenotato le palme solo per le domeniche.

Sempre per i servizi in spiaggia, c'è la possibilità di noleggio dei SUP, il board in piedi con la pagaia, canoa doppia, singola, pedalò e da luglio avremo una corsia di lancio quindi chi vorrà, potrà anche approdare con una barca e inoltre ci stiamo organizzando con delle gite in barca a vela."

Per quanto riguarda il locale al coperto, Diego aggiunge: "Il nostro lido mette a disposizione dei nostri clienti un accogliente e fornitissimo bar che apre prestissimo, la mattina intorno alle 7, dove si possono gustare ottimi caffè, cappuccini, cornetti e anche dolci fatti al momento dal cuoco in cucina e tutto questo per quanto riguarda la colazione; passando poi al pranzo, c'è un menu a prezzo fisso con pesce pescato fresco che oscilla da un minimo di 20 a 25 euro con un primo, un secondo, un dolce compreso di bevande e questo per giugno poi la promozione a luglio ed agosto sarà dal lunedì al venerdì. Per quanto riguarda la sera, siamo in grado di organizzare feste di compleanni e altri eventi e cene da 20 posti in su godendo di una sala per 50 coperti e altre tre sale scoperte con circa 120 posti.

Siamo inoltre promotori di una festa singolare che celebriamo ogni anno il 31 agosto, l'ormai noto "Capodanno estivo", un evento con festoni natalizi e dove chi partecipa è in costume; è una festa che chiude la nostra estate durante la quale ci si diverte tantissimo e che è diventato ormai un appuntamento irrinunciabile e siamo già alla decima edizione.

Abbiamo campi da beach volley, organizziamo tornei, vi è un'area miniclub per i più piccoli e adesso a luglio uscirà il calendario delle attività. Non dimentichiamo che ogni sabato e domenica pomeriggio a giugno e a luglio ed agosto anche il venerdì, il nostro bar diventa un beach bar con l'happy hour che va dalle 17 alle 18.30 con sconti sensibili sulle bevande; ci sarà un Dj Set sia il sabato che la domenica pomeriggio. Avremo, come lo scorso anno, il Musurplage in cui vi saranno grandi e importanti personaggi musicali come Gammon, Fra Quintale e tanti altri; in più ci saranno anche i ragazzi dell’Associazione “15°East Watersports" che promuovono attività ludico sportive legate al “grande blu” quali sci nautico, Wakeboard, Pesca Sportiva, Kitesurf, Idrofly, Surf, Sup, conduzione di natanti e imbarcazioni da diporto, gite in barca alla scoperta della costa molisana e delle isole dell’Adriatico."

Tutto questo dunque vi aspetta alle Dune Beach di Termoli, un lido per tutte le occasioni e opportunità economiche che vi farà trascorrere le vostre vacanze come meglio desiderate. Parola di Diego, Daniele e tutta la famiglia Paradisi.