ROCCAVIVARA. Sempre più numerose e sempre più partecipate le iniziative di benessere della Lilt, che oggi ha portato decine di persone a Canneto, per le camminate attraverso i trattuti. «Io cammino e guadagno e salute... lo sport per tutti, il Nordic Walking», la campagna promossa da mesi e che con ritmo quasi quindicinale prevede escursioni che coniugano la riscoperta del territorio e l'attività fisica all'aria aperta.

Non c'è solo la Lilt, ci sono anche associazioni diverse del territorio, come Sae 112 e Avis e altre ancora. Occasione di conoscere le realtà del territorio, che in questo circuito virtuoso integrato promuovono il benessere, partecipando alla Fiera delle Associazioni.

Anche grazie al sostegno di alcune istituzioni, è stato dato il via dal primo aprile scorso la serie di gruppi di cammino e lezioni dimostrative.

In questo ambito c'è stato il ciclo “Mi rimetto in cammino”: Corso per pazienti oncologici e con patologie croniche, consistente in un corso di camminata nordica in due lezioni presso Spazio Lilt e successivi otto appuntamenti itineranti.

L’esercizio fisico come strumento di prevenzione e trattamento delle malattie croniche.

Praticare l’attività fisica in modo costante aumenta la sopravvivenza e riduce il rischio di recidive del 20-40%.