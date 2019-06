La musica per passione, il ricordo di Christian

TERMOLI. Un destino tragico, fatale, drammatico. E' quello che ieri pomeriggio ha strappato all'affetto dei suoi cari, ma anche agli amici, la figura del 28enne Christian Smisek, che solo 4 giorni prima aveva festeggiato il suo compleanno. Ieri pomeriggio stava rientrando dal lavoro, dopo il turno allo stabilimento Sevel, secondo quelle che sono le testimonianze dei familiari, chiamati ieri sera alla camera mortuaria dell'ospedale San Timoteo di Termoli per il tristissimo rito del riconoscimento della salma.à

Intanto, proseguono le indagini sulla dinamica e le relative causa, poiché il frontale è stato provocato da una invasione di corsia, di cui occorre accertare ora i motivi, indagini affidate alla Polizia stradale di distaccamento di Termoli. Domattina il magistrato della Procura di Larino scioglierà la riserva sulla possibile restituzione del feretro, c'è la possibilità che non sarà disposta l'autopsia.

Christian era un grande appassionato di musica e aveva suonato con diversi musicisti della zona, abbiamo chiesto un suo ricordo alla vocalist Katia Nestola.

«E' stato per un anno il bassista della band Kill the Noise, ma poi dovette lasciate per problemi familiari, culminati con la morte del padre. Gli siamo sempre stati vicini. Avevano messo su un complesso, lui e Cristian di Foggia alla chitarra, mio marito al basso e Luigi alla batteria. Poi mio marito ha lasciato e lui lo ha sostituito con il basso. Era sempre molto tranquillo e riservato. La notizia di ieri ci ha sconvolti».