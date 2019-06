TERMOLI. Ogni volta che dobbiamo affondare la lama nel burro del mancato decoro cittadini ci viene un tuffo al cuore. Possibile che si debba prestare sempre il fianco a giudizi tranchant?

«Così si presenta la spiaggia di Rio Vivo, sul litorale Sud. Un bel biglietto da visita per la stagione che sta iniziando. Mare o safari?!»

A scrivercelo una termolese che vive altrove e che non perde la speranza e la voglia di trascorrere l'estate in città e sulla spiaggia locale. «Non pensate che il Comune o le autorità preposte debbano fare qualcosa?»

A lamentarsi è la signora Ida C. «È da una vita che vado al mare a Rio Vivo, ma in queste condizioni non lo avevo mai visto. Sono anni che vivo fuori Termoli e quando torno d'estate, mi si spezza il cuore. Uno stato di abbandono simile, è indice di lontananza tra le istituzioni e i cittadini. Una città che si sta spegnendo come una candela consumata. Spero che questo mio grido d'allarme venga raccolto al più presto da chi di dovere. Grazie dell'opportunità che ci date di far sentire la nostra voce».