Punto nascita e San Timoteo: «Chi non ha peccato scagli la prima pietra»

TERMOLI. Il presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice, non arretra e dopo la chiusura del Punto nascita e del Nido comincia (o per meglio dire prosegue) a veder vacillare anche altri settori della sanità pubblica costiera.

«Oltre duemila anni fa, qualcuno, sceso in terra per salvarci, disse "Chi non ha peccato scagli la prima pietra". Oggi per quanto sta accadendo alla Sanità regionale ma soprattutto all' ospedale San Timoteo di Termoli, vale ancora! Nessuno della classe dirigente (politici, amministratori dei vari enti locali di ogni ordine e grado, in primis i sindaci) può dire che non sapeva! Ora invece a disastro avvenuto, e che si presume sia solo l'inizio, tutti a stracciarci le vesti!

Ora è tutto più difficile!

Tante sono state le proposte, nonché denunce, allarmi, con tutti i mezzi, e incontri promossi dal Comitato San Timoteo sul fattivo rischio di depotenziamento e di chiusura di interi e importanti reparti, che correva l'ospedale di Termoli, unico presidio presente nel Basso Molise per una popolazione di oltre 105mila residenti e che nella stagione estiva supera i 200mila per la presenza di turisti, villeggianti e ospiti.

Per memoria e come esempio si ricorda solo l'ultimo incontro tenuto a dicembre 2018, al quale hanno disertato tutti i vertici della regione, dell'Asrem, parlamentari, sindaci, consiglieri regionali, comunali... etc.

Quanto il Comitato San Timoteo di Termoli ha prodotto nei sei anni di attività è tutto documentato, e riscontrabile sul sito web: www.comitato-san-timoteo.webnode.it/».

Inoltre, «Sollecito la partecipazione alla manifestazione di protesta, a seguito della chiusura del Punto nascite e del Nido, che si terrà alle ore 10 presso l'ospedale San Timoteo in viale San Francesco».