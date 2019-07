Cercasi dirigenti, avviso pubblico per 4 incarichi

TERMOLI. Per avviare compiutamente la macchina amministrativa a inizio mandato occorrono non solo livelli politici e istituzionali, ma anche quelli dirigenziali. Avendo a disposizione solo Massimo Albanese, Carmela Cravero e Vito Tenore (anche segretario generale), il sindaco Francesco Roberti deve necessariamente affidare altri incarichi al vertice delle rispettive strutture e così ha diramato un bando pubblico per l'individuazione di 4 profili per altrettanti settori d'intervento: sicurezza ambientale, urbanistica e lavori pubblici, assistenza alla persona e Polizia municipale.

L'avviso è stato affisso lo scorso 27 giugno a firma dello stesso Tenore.

La scadenza del bando per le 12 del prossimo 11 luglio.

Un momento di selezione importante, che andrà a incidere sull'andamento gestionale della nuova amministrazione comunale. I dirigenti in carica con mandato fiduciario del sindaco uscente Sbrocca sono decaduti automaticamente con l'elezione del nuovo primo cittadino.