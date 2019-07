TERMOLI. «È stata un'esperienza meravigliosa passare un weekend di fuoco fra Termoli e Campomarino in compagnia di Ronn Moss e sua moglie Devin». Così ci racconta Morena Marangi, la showgirl termolese Morena Marangi reduce della trasmissione di Canale 5 "All Together Now" con Michelle Hunziker e J-Ax.

L'attore più amato di 'Beautiful' si trova in Italia per un tour di concerti e grazie all'agenzia milanese Bros group è stato portato a trascorrere due giorni di relax nella nostra terra, fra un pranzo al ristorante Mari e monti di Termoli, un giro in barca e una serata al club 2miglia di Campomarino lido, dove era ospite Francesca De Andrè.

«Ho avuto anche l'onore di duettare con Ronn», continua miss Morena, «e presto faremo nuovi progetti insieme, ma per il momento non posso dire altro, nemmeno sul nuovo film che Ronn Moss sta girando proprio in Italia».