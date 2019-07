TERMOLI. Un'esperienza educativa di incontro, svago e divertimento che consente di valorizzare il senso di comunità e di coinvolgere bambini e ragazzi in attività di catechesi, preghiera e riflessione su temi significativi.

Sono in corso, in diversi centri della Diocesi di Termoli-Larino, gli oratori estivi organizzati dai parroci in collaborazione con le catechiste, le religiose e numerosi volontari.

In tanti stanno rispondendo alle iniziative, sostenute e incoraggiate dal Vescovo, Gianfranco De Luca, come un'opportunità di incontro per “promuovere una forma di evangelizzazione di alto valore educativo e formativo che fa leva sulla creatività e sull'entusiasmo di ogni partecipante e possibile grazie all'adesione delle famiglie e alla piena disponibilità dei sacerdoti e delle parrocchie ai quali va il mio vivo e sincero ringraziamento”.

Tra le esperienze realizzate o in corso ci sono gli oratori estivi organizzati a Guglionesi dal tema “Bella storia” e alla casa di formazione diocesana “San Giovanni XXIII” di Larino e intitolato “Oratorio San Casto” con tema “Amicizia a 360 gradi”.

Ogni realtà ha organizzato al meglio le attività tra laboratori, giochi, letture, narrazioni, momenti di preghiera, storie di personaggi biblici e altre iniziative. Altri oratori partiranno nei prossimi giorni anche in altre parrocchie della Diocesi in base al relativo programma. Un appuntamento che si consolida e rinnova un impegno condiviso per favorire momenti di fraternità e crescita personale e comunitaria lasciandosi guidare dalla bellezza e dalla gioia dello stare insieme.