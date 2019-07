TERMOLI. Chiuse le prese in carico di nuove gestanti, come annunciato, e assediato stamattina dalla protesta di donne e attivisti, il punto nascite dell’ospedale cittadino ieri ha avuto l’onore – se di onore si può parlare in una situazione così infelice – di essere oggetto d’inchiesta da parte de ‘La Repubblica’. Spuntato nella cronaca nazionale già dall’annuncio della chiusura, il “caso san Timoteo” è stato trattato a tutta pagina sul numero domenicale del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari.

“Niente medici e ora in paese non si nasce più”, titola a pagina 20 il giornalista Paolo G. Brera che, oltre a ricostruire la vicenda intervistando ginecologi, ostetriche e infermieri del reparto, pone in luce anche un aspetto secondario ma trascurato, quello identitario.

«Per tutta la vita a tuo figlio chiederanno: nato a? Vasto. Ah, abruzzese. No, molisano, ma vagliela a spiegare la storia del commissario ad acta che ha detto stop. Carta canta: quella d’identità canterà abruzzese».

Così si legge dalla penna dell’inviato, che ha raccolto malumori e preoccupazioni del personale sanitario e non ha tralasciato di menzionare la manifestazione odierna “Voglio nascere a Termoli”.

Con ogni probabilità, che il caso sia oggetto di analisi nazionale non cambierà la realtà dei fatti, ma è importante che per una volta il Molise “esista” e sia preso in seria considerazione dal Paese e dalla stampa che ne è la voce.