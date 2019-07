Decreto Dignità: cosa cambia per i siti di scommesse online

TERMOLI. Il Decreto Dignità è stato il primo decreto approvato e firmato da Luigi Di Maio come ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico. Esso è composto da 4 punti fondamentali:

- Semplificazioni fiscali, tra cui l’abolizione dello split payment per i professionisti;

- disincentivazione delle delocalizzazioni;

- lotta alla precarietà con modifiche alla Jobs Act;

- stop alla pubblicità del gioco d’azzardo.

Analizzando proprio quest’ultimo punto andiamo a vedere quali saranno i cambiamenti principali soprattutto per quanto riguarda i siti di scommesse online.

Per prima cosa la pubblicità delle scommesse e del gioco d’azzardo sparirà dall’8 agosto 2019. Non sarà più possibile dunque trasmettere spot relativi e sul tema è intervenuta direttamente l’Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tra i vari punti stilati dall’Autorità per guidare al rispetto della nuova normativa c’è la possibilità per Totocalcio e Superenalotto ad esempio, agenzie storiche delle scommesse in Italia, di continuare ad esistere e operare.

Questo per cercare di incrementare il potere delle agenzie italiane, diminuendo quello delle agenzie offshore. Infatti attualmente il mercato è monopolizzato da queste ultime che, come mostrato qui, sono considerate le migliori in base a un giudizio relativo a numero di scommesse disponibili, bonus e promozioni, app mobile di livello, licenza Aams, servizio clienti efficiente.

Sempre l’Agcom ha chiesto di non attaccare eccessivamente il mondo del gioco d’azzardo, in quanto la maggior parte degli sponsor delle competizioni sportive ne fanno parte. Se non fosse stato evidenziato questo fattore, le TV avrebbero dovuto oscurare il nome degli sponsor da magliette e attrezzatura delle squadre durante la trasmissione delle partite, oltre alle pubblicità di scommesse dai cartelloni degli stadi inglesi, spagnoli o tedeschi.

Per questo il mondo del calcio, scusate il gioco di parole, è entrato nel pallone poiché sono tantissime le squadre, anche di notevole importanza, e le leghe sponsorizzate direttamente da brand di scommesse sportive.

Dopo varie consultazioni l’Authority ha dichiarato che i contratti di sponsorizzazione rientrerebbero nel rapporto di “genus ad speciem” in quelli pubblicitari ed è infine arrivata alla conclusione che le sponsorizzazioni delle società calcistiche, e delle società sportive in generale, contenenti i loghi di società di scommesse, seguono la disciplina generale delle comunicazioni pubblicitarie e se sono stati contrattualizzati prima dell’entrata in vigore del Decreto, rimangono validi sino alla loro scadenza, e non oltre un anno da essa. In questo modo il divieto di sponsorizzazione riguarderebbe unicamente i contratti siglati dopo questa data.

Tra le novità più interessanti che ci saranno in campo scommesse abbiamo il cash out. Esso consiste nella possibilità per i bookmaker italiani di rinegoziare le scommesse o di pagarle ai giocatori prima che gli eventi a cui esse si riferiscono siano conclusi. Da un lato il giocatore ha la sicurezza di incassare una vincita, anche se minore rispetto a quella che potrebbe ottenere alla fine dell’evento, e dall’altro lato il bookmaker risparmia, proprio perché paga meno la vincita. Il fine è quello di rendere ancora più avvincenti le scommesse, ma al tempo stesso di lottare in tutti i modi contro il gioco illegale.

L’entrata in vigore del cash out porta con sé la possibilità di accettare multiple sull’handicap asiatico, un tipo di giocata in cui un certo svantaggio viene attribuito alla squadra favorita, molto diffuso nel basket e in Estremo Oriente, come suggerisce il nome.

I concessionari che incapperanno in errori materiali nelle quote potranno richiedere il riconoscimento dello sbaglio all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che avrà il compito di ricalcolare le quote intervenendo sul totalizzatore nazionale. In virtù di questa modifica l’Italia si conforma alle giurisdizioni più importanti della Ue, che prevedono l’annullamento delle scommesse sulle quote sbagliate.

La puntata minima di partecipazione sarà di 1 euro mentre la soglia di vincita sarà innalzata da 10 mila a 50 mila euro.

Praticamente per gli scommettitori online non cambia nulla, potranno continuare tranquillamente a puntare sugli eventi sportivi o sulle slot che preferiscono, e anzi avranno la possibilità di vincere quote superiori.

Il cambiamento maggiore riguarderà le agenzie di comunicazione e l’ampio indotto legato alla pubblicità, che sarà fortemente penalizzato. Ad essere maggiormente colpite saranno le agenzie di scommesse con regolare licenza Aams, mentre quelle internazionali, che non pagano le tasse in Italia, potranno continuare a saturare i siti con le loro campagne.

L’obiettivo principale del tanto discusso Decreto Dignità è dunque quello di evitare che la promozione pubblicitaria del gioco d’azzardo possa invogliare, in particolare i giovani, a scommettere, limitando la diffusione della ludopatia, dell’illegalità e contemporaneamente proteggendo il settore in Italia.