Lavori al Liscione, mercoledì acqua sospesa o ridotta in Basso Molise

TERMOLI. Un altro giorno difficile per l'approvvigionamento idrico, quello che si profilerà essere mercoledì 3 luglio. Per dieci comuni del Basso Molise, quasi tutti praticamente, ci sarà la riduzione del 50% e in alcuni casi la sospensione del flusso idrico a causa di lavori di manutenzione disposti da Molise Acque.

Questa la comunicazione dell'azienda speciale.



«Considerato che è indispensabile eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria alla cabina AT/MT a servizio dell'Impianto di Potabilizzazione "Ponte Liscione" si comunica che il giorno 3 luglio dalle ore 7:00 si provvederà per i comuni di Termoli, Campomarino, Petacciato, Montenero di Bisaccia, Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni alla sospensione del flusso idrico, mentre per i comuni di Larino, Ururi, San Martino in Pensilis e Portocannone alla riduzione del flusso idrico di circa il 50%.

Pertanto si invitano i comuni in indirizzo ad assumere i necessari provvedimenti di regolazione del flusso idrico in funzione della disponibilità, tenendo presente che si prevede la regolarizzazione dello stesso nella tarda serata del 3 luglio».