Chiusura del Punto nascita, esposto in Procura per interruzione del pubblico servizio

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo una lettera a firma del sindacalista dottor Giancarlo Totaro indirizzata al dottor Molinari, primario facente funzione del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale San Timoteo, e la denuncia presentata dallo stesso scrivente alla Procura di Larino.

«Carissimo dottor Molinari, anzi Dino, apprezzo e condivido quasi tutto di quello che hai espresso nella Tua pubblica e sincera esternazione sull'analisi delle motivazioni che hanno portato alla disposizione di chiusura del punto nascita di Termoli, tranne due cose:

La prima è che il sottoscritto ha sempre e da sempre denunciato questo rischio ed ha evidenziato sempre e pubblicamente ogni atto o rilevanza o omissione da te citate sia nei meriti che nelle considerazioni comprese le interessate colpe ed omissioni di noi medici (dalla carenza di medici alla mancata verifica della effettiva capacità delle strutture di Campobasso e Termoli di assicurare il servizio con il SSN più sicuro di quello che viene offerto a Termoli,sugli interessi a fare convenienti turni aggiuntivi...), forse anche molto di più fino alla noia (anche dei redattori), rischiando (e tu lo sai quanto si rischia a parlare) ma non importa -quindi non tutti; quindi "io no", io ho parlato e rischiato e continuo a farlo;



La seconda è che per me non tutto è perduto e non bisogna lasciarci prendere dallo sconforto ma invece lottare per una cosa giusta fino in fondo ed anche di più se possibile infatti in data odierna giorno in cui comincia l'effetto del decreto sospensivo ho appena presentato una denuncia alla Procura della Repubblica di Larino assumendomene la personale responsabilità,come sommariamente segue :