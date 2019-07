TERMOLI. Un tentativo per cercare di cambiare qualcosa. Questo è stato lo stimolo, la linea guida, della riunione che si è tenuta nella sala Consiliare del Comune di Termoli, alla presenza dei sindaci del Basso Molise, dei parlamentari Annaelsa Tartaglione, Antonio Federico e Giuseppina Occhionero e del sindaco Francesco Roberti. Una seduta dove, la tensione e la preoccupazione per la situazione attuale, sono state spinte prorompenti nella ricerca di una soluzione rapida e decisa. Il filo rosso che cerca di mantenere, nella maniera più solida, i pezzi di questa situazione, è la fonte di unione tra le parti. Forse un’ispirazione o semplicemente un adattamento allo stato delle cose, ma sicuramente l’unica cosa da fare davanti a questo orizzonte. Uno sfondo che non richiama alle bellezze marine della città, ma che si riflettono nello stato di ansia e preoccupazione dei cittadini. Un condensato di nuvole, all’interno del quale, i sindaci e i parlamentari, cercano di trovare uno spiraglio di luce.

L’incontro avvenuto in Comune, è servito a gettare le basi per cercare di fermare il provvedimento della struttura commissariale e dell’Asrem. Su questo, l’avvocato Massimo Romano afferma: “Questa sera abbiamo messo a punto, alcuni aspetti tecnici di assoluto rilievo. I quali saranno sottoposti, all’attenzione del tribunale Amministrativo. Auspicando, in un pronunciamento anche propulsivo, che tenga conto del fatto che non si possa imputare agli utenti e ai sindaci, l’inadempimento di una struttura commissariale che, da 10 anni, governa la Regione Molise. Su queste basi e tutte le altre considerazioni, che vanno dalla violazione del programma operativo, alle contraddittorietà che riguardano l’esplosione della mobilità passiva derivante dai ricoveri fuori Regione. Ma senza dimenticare che oggi, non abbiamo contezza di quali misure siano state predisposte dai nosocomi delle Regioni limitrofe, per garantire all’utenza molisana il diritto alla salute. In questo caso, connesso alla ostetricia ginecologia”.



Un tentativo per ribaltare una situazione critica. Ma anche per contrastare e cancellare, quella sensazione generale che impregna le considerazioni dei cittadini, di abbandono. Il quale scaturisce rabbia e frustrazione, che trovano terreno fertile nell’apparente o forse reale, improvvisapresa di coscienza di una situazione non figlia del momento.