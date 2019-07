TERMOLI. Una vera e propria cerimonia in stile medioevale, quella inscenata dagli insegnanti della Scuola “Bernacchia-Brigida” di Termoli, travestiti per l’occasione, per salutare la cessazione dal servizio della loro Dirigente Matilde Tartaglia e dei colleghi insegnanti Bruno Piccinino e Fulvio Loreto.



Hanno festeggiato così, goliardicamente e parodiando la nota serie tv “Il trono di spade” che è divenuto “Il Trono che scade”, una dirigente molto nota nella Regione per il suo stile di conduzione determinato ed efficace.

Venerdì 28 giugno al Ristorante “Salsedine”, (dress-code “50 sfumature di azzurro”) l’allegria e le emozioni erano palpabili e così tra canti, filmati ad hoc, le canzoni di Nicola Palladino, e trovate comiche varie, saranno circa 130 convitati a ricordare una serata memorabile.

Agli auguri di tutti si aggiungono quelli della nostra redazione che ringrazia la preside Tartaglia per l’impegno e il prezioso lavoro svolto per l’educazione dei ragazzi termolesi.