Punto nascita, la battaglia tra buon senso e burocrati

TERMOLI. La vittoria (riapertura del Punto Nascita) è certa se i Termolesi utilizzeranno il collante costituito dall’amore per Termoli.

Come pure diventa altrettanto certa la sconfitta se: si è divisi, si utilizza in ogni occasione l’indice accusatorio verso gli altri, si fa la strumentalizzazione politica della tragedia. A questo proposito è quasi doloroso e patetico leggere in questi giorni i vari interventi dei politici sostanzialmente riconducibili a Noi l’avevamo previsto e Loro sono responsabili di questa situazione

Convinti di quanto sopra, ci poniamo nell’atteggiamento costruttivo. Tutti insieme: con lo sguardo verso la meta, con le proprie risorse (idee, fantasia,creatività progettualità, capacità organizzative competenze specifiche etc…) contro il mostro della burocrazia, con la necessaria empatia verso gli altri, con l’abbandono dell’egoismo e dell’individualismo al primo cestino disponibile della Rieco.

Le forze in campo sono chiare. Gruppi di forza termolesi (il gruppo di avvocati, il gruppo di conoscitori della burocrazia locale regionale e ministeriale della Sanità, il gruppo di giornalisti che sappiano mantenere vivo il tema a livello locale e nel contempo portarlo a livello nazionale, il gruppo di politici interpartitici, il gruppo di sindaci del Basso Molise, gruppi spontanei di cittadini, gruppi di associazioni che per un periodo mettono in stand by la specifica mission della loro associazione, gruppi di pensionati, gruppo dei medici, gruppo del personale ospedaliero) da una parte con la loro sete di giustizia e la burocrazia della (in)sanità dall’altra.

Tutti i gruppi ossia tutte le risorse disponibili, se pur differenti ma complementari hanno una pari peso nella battaglia. Ma ce n’è uno che si può considerare primus inter pares: il gruppo degli avvocati.

Il perché è semplice. Come si potrebbe combattere contro il mostro della burocrazia, generatrice di percorsi intrecciati, di ostacoli piccoli medi e grandi e di norme incomprensibili ai normali cittadini, se non ricorrendo agli esperti di giurisprudenza? Gli unici in grado di comprendere il mostro, di vivisezionare i suoi labirinti, di trovare il bandolo delle varie matasse.

Pertanto tutte le altre forze sopra elencate possono fare tutto il rumore necessario. Che però va tradotto in ragioni e argomentazioni scritte dagli uomini di legge. Solo così diventa possibile vincere sul Polifemo del terzo millennio completamente cieco alle vicende delle persone e omicida di un popolo nato oltre mille anni fa.

Conclusione. La costituzione dei vari gruppi necessita di tempo. Comunque ci si augura che quello degli avvocati sia tra i primi ed in ogni caso si costituisca al più presto. A suddetto auspicio si accompagna la convinzione che il potenziale ostacolo dell’appartenenza dei singoli uomini di legge a colori politici diversi svanisca come il buio al sopraggiungere dell’aurora. Una certezza innegabile se la stella polare di riferimento è data da ciò che interessa i Termolesi: la riapertura del Punto Nascita di San Timoteo.