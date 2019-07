Gabriele Scarano è morto per "un grave trauma cranico"

CHIETI. E' stata eseguita questa mattina a Chieti l'autopsia sul corpo di Gabriele Scarano, il 56enne di Trivento morto il 27 giugno in seguito ad un incidente sul lavoro mentre si trovava in un cantiere edile a San Salvo in via Leonardo Da Vinci (LEGGI).

L' esame autoptico è stato effettuato dal dottor Pietro Falco, medico legale della Asl Laciano-Vasto- Chieti, con la sua equipe composta dai dottori: Parente, Piattelli e Di Palma. E' durato circa tre ore e da questo è emerso che "a causare la morte dell'uomo è stato un grave trauma cranico". Effettuati anche gli esami di laboratorio per i quali sarà necessario attendere del tempo.

La salma è stata riconsegnata alla famiglia per i funerali che si terranno domani alle ore 10 nella cattedrale di Trivento, chiesa dedicata ai santi martiri Nazario Celso e Vittore.