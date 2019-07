E' Rita Benedetto la donna morta in spiaggia a Vasto Marina

di F. C.

VASTO. E' Rita Benedetto la donna di Vasto morta in spiaggia questa mattina alla Marina mentre stava facendo una passeggiata in acqua, in zona Pontile e a pochi passi dalla riva (LEGGI).

Inutili i soccorsi, prima i bagnini e poi i sanitari del 118 hanno tentato di tutto per salvare l'anziana di 74 anni. Purtroppo però il suo cuore ha smesso di battere nonostante l'impegno di tutti i presenti nel cercare di rianimarla.

La notizia della sua morte si è sparsa velocemente in città, lasciando sgomento e dolore.

Domani, alle ore 16, saranno celebrati i funerali presso la chiesa di San Giovanni Bosco.