TERMOLI. «Ripristino degli incarichi di “presidenza” per sopperire alla mancanza di dirigenti scolastici».

È la richiesta che Giuseppe Colombo, già provveditore agli Studi, ha inviato al segretario interregionale di Abruzzo-Molise per la Cisl scuola, Davide Desiati. Nella nota si ricorda che “in riferimento alla sentenza 6233/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione Terza Bis) del 2 luglio 2019 e relativa all’annullamento del concorso a dirigente scolastico, si propone di ripristinare, nelle more della pronuncia del Consiglio di Stato e nel caso dovesse essere confermativa, al fine di non sovraccaricare di ulteriori incombenze i dirigenti scolastici con le cosiddette “reggenze”, l’istituto dell’ incarico di “presidenza” o di “dirigenza”, per soddisfare più adeguatamente le esigenze di gestione delle scuole italiane.