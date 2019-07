TERMOLI. Alcune mamme, stampa e componenti del Comitato San Timoteo riuniti stamani intorno alle 10, o poco più, per la conferenza stampa dell'associazione che dal 2013 - ormai sei anni - dà battaglia per la salvaguardia della sanità pubblica sul territorio, in particolare nel basso Molise.

Presieduto da Nicola Felice, affiancato dal vicepresidente Giovanni Cardillo e dal segretario Angelo De Gregorio, il Comitato che prendei il nome proprio dal presidio di viale San Francesco ha rotto il silenzio pubblico, dopo gli interventi social e stampa, non perdendo quello che è il suo principio ispiratore: fare da baluardo al diritto alla salute della comunità bassomolisana, in primo luogo bacchettando la classe politica e dirigente, intimandola ad assumersi chiare responsabilità, avanzando precise proposte indirizzate sia all'Asrem che alla struttura commissariale e poi concludendo con un colpo di teatro: le dimissioni del presidente Nicola Felice, che lacrime agli occhi ha parlato di sofferenza per quanto avvenuto, di test di resistenza della popolazione da parte di chi vuole smantellare tutto e rispedendo al mittente quelle accuse di allarmismo e persino portatori di jella che negli anni qualcuno ha avuto l'ardire di contestare ai promotori di una sacrosanta lotta.

Termolionline ha seguito in diretta Facebook la conferenza stampa e ora la ripropone in video, assieme all'intervista del presidente dimissionario, ospitata all'interno della sala parrocchiale dell'omonima parrocchia, in via Pepe.

Tre gli spunti programmatici essenziali: accordi interregionali per incrementare il numero di ginecologi al Punto nascita di Termoli, per sprigionare tutte le potenzialità di questo terzo della regione, il più dinamico dal punto di vista socio-economico; varare i concorsi e risolvere le criticità nel reparto di Ortopedia.