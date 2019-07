TERMOLI. «Attivare il servizio navetta il prima possibile». Questa è la richiesta che, i proprietari dei lidi di Rio Vivo, chiedono al Comune di Termoli. Garantire un servizio assicurato, per ora, solo al lungomare nord della città.

Un aiuto fondamentale, secondo i proprietari, per garantire il facile raggiungimento delle spiagge che, in questo periodo, vengono calpestate da tanti cittadini e turisti. Una sincera preoccupazione che ha trovato conforto nella scelta del Comune, di garantire nel breve periodo, il servizio navetta dal venerdì alla domenica. Un buon inizio e sicuramente un sospiro di sollievo per gli addetti ai lavori e dei cittadini. Con la speranza che il servizio venga prolungato per l’intera settimana e garantendone così una continuità imprescindibile in questo periodo dell’anno. Un altro tema sensibile per i lidi di Rio vivo, è la riqualificazione dell’area antistante il lido Buena Vista. Un preciso lavoro di ammodernamento, secondo i proprietari dei lidi, darebbe vita ad un’ampia area parcheggio per gli scooter.

Una grande boccata d’ossigeno, per una zona soffocante nel periodo estivo e non solo per il caldo. La sensazione che pervade gli addetti ai lavori di Rio vivo, è sorretta da una buona dose di fiducia. La quale cresce nella reale speranza, che il servizio navetta, possa partire nel breve periodo.