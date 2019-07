Social croce e delizia: foto e vocali in crash su Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram

TERMOLI. Mondo social, croce e delizia. Quante disfunzioni negli ultimi mesi. Anche oggi pomeriggio, dalle 14.30, i nostri post come quelli di tutti gli utenti, su Facebook mancano di foto. Non si riesce a scambiare vocali su Messenger e le stesse criticità si avvertono su WhatsApp e Instagram.

Come riferisce il portale nazionale Leggo.it: «Utenti nel panico, Whatsapp e Instagram down: dalle 15 circa il social network funziona male e sulla app di messaggistica non è possibile scaricare le foto, gli audio e i video ricevuti, in privato o sui gruppi, o si riesce a fare con molta fatica. Migliaia in poco più di un'ora le segnalazioni di malfunzionamento sul sito DownDetector, che monitora app, siti e social network. Molte segnalazioni per quanto riguarda Whatsapp e Instagram: in misura minore anche per Facebook, che però sembra avere meno problemi. Stando alle segnalazioni fatte su Twitter, il problema riguarda diversi Paesi d'Europa e anche fuori dall'Europa: malfunzionamenti in Italia ma anche in Spagna, Portogallo, Belgio, Olanda, Germania, Inghilterra e in alcuni Paesi del Sudamerica (soprattutto il Brasile e l'Argentina). Non sono ancora chiare le cause: nessuna comunicazione per ora dai canali social di Facebook e Whatsapp».