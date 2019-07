Allarme infermieri in Molise, ne mancheranno 600

CAMPOBASSO. A seguito del Consiglio Direttivo tenutosi in data 1° luglio 2019, è stato affrontata ancora una volta la problematica relativa alla carenza di personale infermieristico nel Molise.

Infatti il Molise, risulta molto penalizzato come già precedentemente annunciato da questo Ordine.

Il Molise è penalizzato da più fatti che combinati tra loro implodono con ‘Quota 100’.

Il primo è sicuramente il fatto di essere ormai da anni in piano di rientro con tutte le ristrettezze che ne conseguono, prima tra tutte in questo caso il blocco del turn over che non consente di ringiovanire gli organici perché non sono praticamente permesse nuove assunzioni.

Così accade che mentre gli infermieri iscritti all’Albo nella nostra Regione hanno un’età media di 45,7 anni, perfino più bassa di quella media nazionale che è di 47,1 anni, l’età dei dipendenti balza in alto e raggiunge una media di 54,2 anni, ben 8,4 di più.

Questo significa – ed è il secondo fatto – che considerando chi si laurea in infermieristica già operativo (la laurea triennale è direttamente abilitante) in un’età relativamente giovane (tra 21-22 anni), il combinato disposto tra età anagrafica ed età professionale porta gran parte degli infermieri nell’area di quota 100.

E molti con tutta probabilità usufruiranno di questa possibilità perché quella dell’infermiere è una professione particolarmente gravosa, border line con quelle usuranti – e dovrebbe essere considerata tale - con la necessità anche di un impegno fisico notevole a cui non giovano sicuramente gli anni che avanzano.

Poi c’è il discorso dell’età media degli assistiti. Gli infermieri con maggiore esperienza professionale, se possibile, sono quelli utilizzati sul territorio perché è opportuno mandare “a casa” di un paziente cronico o non autosufficiente, anziano e comunque fragile, chi è in grado anche da solo e nell’immediato di affrontare problemi e bisogni di salute in tempo reale. Così capita che proprio gli infermieri con maggiore esperienza siano quelli che avendo maturato un’anzianità professionale maggiore possono usufruire magari con più facilità di Quota 100 e il territorio rischia di restare deserto.

Non dobbiamo considerare poi in Molise solo i dipendenti A.S.Re.M: abbiamo due grandi strutture – Cattolica e Neuromed – che paradossalmente alzano l’asticella del personale, ma se da un lato sono importantissime per la Regione, dall’altro rischiano di falsare la situazione che ho descritto prima con un territorio carente già di per se e che con la possibilità di Quota 100 rischia di rimanere ancora più sguarnito.

Infatti, la carenza ogni mille abitanti è praticamente azzerata senza Quota 100 proprio dagli organici di queste due strutture, senza le quali la Regione sarebbe in grave deficit soprattutto sul territorio dove data l’epidemiologia locale ci sarebbe più necessità di assistenza, come dimostra anche l’ultimo rapporto Osservasalute (allegata la scheda del Molise)

Così in Molise abbiamo circa seicento infermieri (circa il 45% degli attuali) che rischiano di lasciare un vuoto pericoloso per l’assistenza.

Il Molise attualmente ha un rapporto di 13 cittadini per infermiere, mentre studi internazionale (RN4CAST, pubblicato su The Lancet) indicano la necessità di non oltre 6 assistiti per infermiere oltre i quali la mortalità sale in media a livello generale del 30 per cento.

Secondo questi studi, nella dotazione organica - rapporto infermiere/pazienti - a ogni aumento di una unità-paziente per infermiere, la probabilità di morte del paziente aumenta del 7 per cento: il Molise avendo 7 pazienti in più per ogni infermieri avrebbe quindi un aumento del rischio di mortalità del 49%, che poi non si sostanzia in un tale esito per la capacità e la volontà dei professionisti di svolgere con qualità il loro lavoro, ma proseguendo con la riduzione di organici potrebbe essereimpossibile mantenere questi parametri.