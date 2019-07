TERMOLI. La decisione di chiudere il Punto nascita di Termoli ha sollevato un moto di generale indignazione, culminato con la manifestazione di protesta di lunedì scorso. Iniziativa a cui ha preso parte la formazione locale Termoli nel futuro, rappresentata da Toni Spezzano, «La sanità e la scuola dovrebbero essere al di sopra del dio denaro ma è evidente che non è così. La sanità molisana è stata condotta male nel passato ed ora non può essere governata da chi ne fa una mera questione ragionieristica. Siamo solo trecentomila anime, quanto un quartiere di Roma, ma sparse in un territorio molto più vasto, dalla particolare geografia e "scollegato".

Paghiamo le tasse ed è giusto che si abbia l'assistenza sanitaria che invece qualsiasi "quartiere" romano ha. Non ci possiamo permettere, evidentemente, cure altamente specializzate, però ci devono essere assicurati i livelli di cura "essenziali" quali il pronto soccorso e i reparti "tipici" di qualsiasi ospedale anche piccolo. Cure super specialistiche non ce le possiamo permettere proprio come in una famiglia normale che compra l'utilitaria così da campare tutto il mese, invece di acquistare un auto di lusso e non avere da sopravvivere. D'accordo il piano sanitario e la qualificazione territoriale ma non la desertificazione in favore di "privati" creando un solco dove ci sarà chi potrà curarsi e chi starà a guardare perché non può permetterselo. Giù le mani dai nostri diritti e la sanita come l'istruzione lo sono».

Intanto, a margine della conferenza stampa odierna del Comitato San Timoteo, abbiamo acquisito la testimonianza diretta di una mamma, Simona Barone, che grazie alla presenza del reparto di Ginecologia a Termoli ha salvato due gravidanze da altrettante minacce di aborto.