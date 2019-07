Le telecamere pubbliche di videosorveglianza funzionano?

MOLISE. Telecamere regionali con (s)vista sui centri maggiori del Molise. Da alcuni anni la Regione, ricordandosi della propria competenza in materia di polizia locale, aveva deciso di installarne tante (per la gioia del mercato), ma ancora si riesce a far partire tutti gli occhi elettronici promessi. Ma, prima che si decidesse l’ente sovraordinato, in Italia erano stati 2.426 i Comuni che avevano partecipato ad un altro bando (quello del Ministero dell’Interno) per finanziare progetti collegati alla videosorveglianza.

Roma deteneva il record delle telecamere installate; e, nel 2017, rispetto all’anno precedente, se n’era registrato un incremento pari a + 14,8% rispetto all’anno precedente. Purtroppo gli Italiani, con telecamera-smart (casa connessa alla rete-internet), erano stato appena il 13%. Per restare vicino a noi, Montebello sul Sangro (Ch), che aveva chiesto al Ministero 42.500 euro, se ne era visti concedere ‘0’ perché in paese erano rimasti in 92 e l’indice di delittuosità criminale era inesistente. Purtroppo altri Comuni, come quello citato, avevano partecipato in massa al bando, ed il Viminale aveva potuto mettere a disposizione ‘appena’ 37 milioni di euro per finanziare 428 progetti. Purtroppo la crescita dei dispositivi in questione era diventata impetuosa, anche perché i numeri del rapporto-Anci sulla Polizia locale erano rilevanti: nel 2017 risultavano installate oltre 19mila telecamere, quando – nel 2014 – erano state appena 66 ogni 100mila ab. Quattro anni dopo il numero era lievitato del 50% e il record era di Roma (3.222 telecamere), seguita da Milano (2.161) e Trento (520). Naturalmente questi numeri non considerano gli ‘occhi’ installati dai privati per il controllo di case e di esercizi commerciali.



A Verona, da diversi anni, il Comune sta sviluppando un progetto che permette alla Polizia locale di avere sotto controllo tutti gli occhi digitali della Città. Grazie ad accordi con banche, farmacie, tabaccai ed altri esercenti poterono essere censite, all’epoca, 1.814 telecamere, oltre alle 300 gestite dal Comune. Qui, in Molise, è proprio questo che manca ai vari Palazzi. Intendiamo dire: saputo che la Regione avrebbe installato, con i propri fondi, qualche centinaio di telecamere, cosa ha impedito ai Sindaci di sollecitare quelle attività che avevano necessità di sicurezza, chiedendone assistenza economica in cambio di un controllo del Comune che avrebbe consentito di intervenire tempestivamente, nel pieno rispetto della normativa sulla ‘privacy’? Oggi, tra il 35 ed il 40% gli eventi si ricostruiscono proprio tramite la video-sorveglianza. L’ultima frontiera è diventata la lotta contro l’abbandono dei rifiuti. E, proprio grazie alle telecamere piazzate dai Comuni, le Amministrazioni possono sanzionare centinaia di cittadini. Ed ecco perché, sia pure in assenza di obblighi di legge, tante Città hanno battuto la strada della collaborazione pubblico-privato. Altrove, proprio grazie alla colleganza tra cittadini e commercianti, sono triplicate le domande per installare telecamere di sorveglianza per cui il Comune si farà carico delle spese di manutenzione, mettendo i dispositivi in rete ed incrementando il numero degli occhi elettronici sulla Comunità.

L’industria della sicurezza privata conferma un ‘trend’ in ascesa. Secondo i dati-Anie il giro d’affari del comparto è cresciuto del 7,2% rispetto all’anno precedente, trainato proprio dal settore della video-sorveglianza. Guardando i dati con un arco temporale più ampio, si rileva che si tratta di un settore che ha avuto una crescita costante tra il 5 ed il 7%. Le telecamere di videosorveglianza aiutano a sentirsi più sicuri pure perché sono ben visibili e, di conseguenza, hanno un effetto deterrente, a differenza di altri dispositivi che non vengono notati. Purtroppo, se la crescita vertiginosa delle telecamere, pubbliche o private che siano, sembra essere giustificata da una sempre maggiore domanda di sicurezza, le statistiche raccontano una realtà completamente diversa dal momento che le principali tipologie di reato sono in netto calo; ed il numero dei delitti denunciati all’A.g. sono passati da 2,8 a 2,4 milioni.

Claudio de Luca