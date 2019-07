Temperature ancora al di sopra della media stagionale

TERMOLI. Con combinato disposto di previsioni catturate sui siti 3bmeteo.com e Meteoinmolise.com facciamo il punto della situazione rispetto alle prossime 48 ore.

In Molise (Meteoinmolise.com) oggi avremo un clima soleggiato nelle prima parte del giorno ovunque. Nel pomeriggio, possibili addensamenti con qualche breve scroscio di pioggia in altissimo molise e nelle aree del matese. Sereno o poco nuvoloso altrove. Venti deboli. Mare poco mosso. Temperatura in lieve calo ma ovunque ben al di sopra della media del periodo.

Venerdì: sulla falsa riga delle giornate precedenti, avremo tanto sole al mattino e qualche addensamento nuvoloso nel pomeriggio sui rilievi. Venti deboli. Lieve calo termico.

A livello generale, invece, gli esperti di 3bmeteo.com evidenziano come un vasto anticiclone protegge le basse latitudini mediterranee riesce a coinvolgere anche l'Italia, specie le nostre regioni centro-meridionali. Al Nord invece si assiste ad infiltrazioni di aria umida e a tratti instabile che provocano la formazione di temporali pomeridiano/serali sulle zone alpine, in locale sconfinamento a quelle di pianura. La situazione rimarrà pressoché immutata anche nei prossimi giorni, seppur giovedì i temporali potranno interessare anche l'Appennino, mentre venerdì si andrà verso una maggior stabilità grazie ad una temporanea spinta dell'alta pressione dal Mediterraneo verso nord.

METEO GIOVEDÌ. Inizio giornata stabile, pur con qualche annuvolamento già presente al Nord. Dal pomeriggio piogge e qualche temporale in formazione a ridosso dell'arco alpino e sulla dorsale appenninica, in locale sconfinamento entro sera alle pianure venete ed emiliane, a tratti anche intensi ma in esaurimento tra sera e notte. Sul resto d'Italia i temporali diurni appenninici risulteranno più isolati e più difficilmente si potrà assistere a sconfinamenti verso le coste e comunque si esauriranno in serata.

METEO VENERDÌ. Rimonta l'alta pressione e il tempo si mantiene stabile e in prevalenza soleggiato anche sulle regioni settentrionali, pur con qualche annuvolamento pomeridiano in prossimità delle zone alpine e lungo quelle appenniniche. Clima molto caldo con punte di 34/36°C, fino a 38°C in Sicilia.