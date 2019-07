TERMOLI. «Patologie tempo dipendenti a Termoli: paziente con ictus che viaggia per tutto il Molise come pacco postale?»

Ennesima segnalazione da uno dei baluardi della sanità pubblica in basso Molise, il sindacalista della Fimmg-118 Giancarlo Totaro.

«Circa 4 giorni fa un paziente è stato ricoverato a Termoli per ictus cerebrale e subito trasferito al Neuromed di Pozzilli. Adesso lo stesso paziente dopo appena pochi giorni viene ritrasferito all'ospedale di Termoli dalla Neuromed per un impianto di "pacemaker".

Ma l'odissea non finisce qua in quanto il paziente nelle prossime ore dovrà di nuovo essere ritrasferito a Pozzilli per riprendere le curee le terapie per l'ictus.

Per un residente in basso Molise questo è il trattamento adatto ad un paziente affetto da una patologia grave e soprattutto tempo-dipendente? Forse è colpa del paziente che non ha deciso di morire prima? Forse anche questo ci sarà detto da Roma», la chiosa asperrima di Totaro.