In cerca di offerte sulla spiaggia, attenti a chi non è un vero clown

TERMOLI. Attenti a chi si spaccia per appartenenti ad associazioni di clownterapia, prima di dare delle offerte in denaro accertarsi della buona fede del richiedente: chi pratica questo tipo di attività lo fa solo volontariamente, senza chiedere offerte.

È quello che viene spontaneo sottolineare dopo quanto accaduto ieri pomeriggio in uno stabilimento balneare della costa termolese.

«Una ragazza si è fatta presentare con il microfono dicendo che era una clown e chiedeva un contributo in denaro a tutti i clienti del lido. Una bagnante, che ha l'ombrellone lì, le ha chiesto se faceva parte di un’associazione e lei ha detto di sì – ci riferiscono - poi le ha chiesto se conoscesse chi governasse quell’associazione e lei ha detto di no perché siamo tanti… ma la donna ha replicato dicendo che non poteva non conoscere presidente e direttivo dell’associazione e a quel punto era visibilmente in difficoltà».

La ragazza indossava bermuda di jeans, maglietta chiara, capelli scuri, con accento non molisano.