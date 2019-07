Non ritirano gli indumenti usati, in via Panama succede questo

TERMOLI. Via Panama n. 30, giusto di fronte alla chiesa del Carmelo. Non vengono ritirati gli abiti che sono donati dai cittadini a scopi benefici.

«Ho allertato sia la Polizia municipale che il Comune di Termoli, ma hanno detto di non poter fare nulla. E’ più di una settimana che c’è questo schifo, una situazione davvero indecorosa. Un sito che ormai è divenuto ricettacolo di cani, gatti e ratti, speriamo non serpenti», denuncia chi abita in quella zona.

«Questi vestiti non vengono ritirati dal canale parrocchiale come molti immaginano, ma diventano di proprietà di una Onlus».

Una situazione di degrado, purtroppo, comune anche ad altri siti che abbiamo segnalato, come di fronte all’ospedale San Timoteo e anche in largo Martiri delle Foibe in pieno centro.

Il solerte cittadino invita a verificare l’esistenza delle autorizzazioni rilasciate dal settore Patrimonio e all’eventuale pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.