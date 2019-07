«Prima che sia troppo tardi», cosa fare per salvare il San Timoteo

TERMOLI. Numerosi e accorati gli attestati di stima e le richieste di revoca delle dimissioni riguardo la scelta comunicata ieri in diretta Facebook su Termolionline dal presidente del comitato San Timoteo Nicola Felice, nel corso della conferenza stampa ospitata nella sala parrocchiale omonima di via Pepe.

Vedremo, quel che deciderà l'ingegnere, che da sei anni si spende anima e corpo per porre l'attenzione sui rischi di smantellamento della sanità pubblica in basso Molise.

Prima delle dimissioni e "prima che sia troppo tardi", ha lanciato nell'agone politico, istituzionale e amministrativo una sorta di eredità da raccogliere e trasformare in fatti e atti.

«Nel documento programmatico alla base della conferenza stampa del Comitato San Timoteo, focalizzato il Patto per la salute 2019-2021: è un accordo finanziario e programmatico tra il Governo e le Regioni, che è in corso di rinnovamento, una sottoscrizione di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni.La bozza in via di approvazione all’Art. 16 prevede la possibilità di aggiornamento standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. In pratica è possibile modificare il famigerato Balduzzi(DM 70 del 2015: Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera), che condivide un sistema di regole nell’organizzazione dei sistemi sanitari regionali, con lo scopo sia di standardizzare i percorsi ospedalieri. Decreto che ha comportato la perdita del Dea di II° livello, e avere nel Molise un solo Ospedale con Dea di I° Livello, e quanto di più negativo si è potuto registrare in questi ultimi anni di attuazione del P.O.S. 2015-2018, approvato con legge dello Stato e tuttora vigente, portando il servizio sanitario regionale in grave difficoltà fino alla chiusura di interi reparti nei presidi ospedalieri pubblici. Ora Governo e Regioni condividono la necessità di una revisione e manutenzione del decreto 70/2015, aggiornandone i contenuti sulla base delle criticità individuate dalle diverse Regioni.

Quindi ora è occasione di chiedere modifiche, integrazioni e/o deroghe, necessarie per il nostro Ssr, in particolar modo per alcune specialistiche e tipologie di ambiti assistenziali, tra queste ad esempio il Punto Nascita. Ciò potrà quindi avvenire mediante il nuovo Decreto Ministeriale della Salute,a seguito dell’approvazione dell’intesa tra Stato e Regioni. Sarebbe opportune già descrive specifiche criticità del Ssr, oltre a fare delle proposte mirate, già l’occasionedella tre giorni (8, 9 e 10 luglio) di incontro che il Ministero della Salute ha organizzato per gli operatori e associazioni, ordini professionali, Sindacati, …, pertinenti al Servizio sanitario.

Di questo ne potrà già tener conto, oltre alle peculiarità del Basso Molise, il Commissario Giustini, sin dal problema del Punto nascita, ultimamente chiuso, nella definizione del P.O. 2019-2021, come risulta dal verbale dell’11/04/2019 di verifica con il tavolo tecnico. Immediatamente a definire il possibile accordo da stipulare con la Regione Abruzzo per quanto riguarda il punto nascita con la possibilità di avere un coordinamento de i due reparti di ginecologia-ostetricia (Vasto e Termoli)e facendo operare i professionisti dell’Ospedale San Pio di Vasto, anche al San Timoteo. Soluzione che non dovrebbe avere grandi difficoltà, avendo l’affinità politica tra le regioni (entrambe con governo di centrodestra), nonché la facile approvazione anche da parte del Tavolo Tecnico Interministeriale che in più occasioni ha richiamato e sollecitato la definizione di accordi di confine. Ciò dimostrerà, in brevissimo tempo, entro l’anno 2019, tutta la potenzialità del Punto nascita di Termoli, che da qualche anno non ha potuto esprimere per carenza di personale: dirigenti medici, operatori sanitari. Questa iniziativa potrà fare da “apripista”, ed essere in futuro prossimo, con una programmazione mirata, estesa anche ad altre discipline,anche per altri territori, a beneficio di entrambe le popolazioni regionali interessate.

Nella fase di redazione, a cura dell’Agenas, del nuovo P.O. 2019-2021di tenere conto essenzialmente delle caratteristiche, peculiarità e potenzialità dei singoli territori regionali. Tenendo conto inoltre che il San Timoteo è l’unico presidio ospedaliero In questo modo è certo che il Basso Molise non ha motivi di temere penalizzazioni! Infine, all’Asrem si richiede: assegnazione di personale idoneo in numero e professionalità alle attività dell’ospedale; in brevissimo tempo nuovi bandi per stabilizzazione assunzione di nuovo personale, in primis concorso da Primario di Ginecologia-Ostetricia; appena riprende l’attività del Punto nascita, la realizzazione della sala parto nel reparto, come a suo preannunciato indicando anche l’impegno per la spesa; primario del reparto di Ortopedia, dare inizio alla collaborazione con l’Università del Molise, come stabilito nell’Atto Aziendale Asrem, che comprende l’accordo con l’Unimol».