Punto nascita e San Timoteo, verso una seconda manifestazione di protesta

TERMOLI. Continua la mobilitazione contro la chiusura del Punto nascita di Termoli. Presenti anche alcuni consiglieri comunali, ieri pomeriggio, dalle 18.30, alla caffetteria All Bets di viale d'Italia, dove c'è stato un incontro informale con vari esponenti del mondo politico, sindacale, associativo per per l'organizzazione della prossima manifestazione riguardante il San Timoteo.

Incontro breve. Vivace discussione su un tentativo di creazione di un coordinamento, con lo scopo di gl coordinamento, vorrebbe godere di una paternità apolitica. Sarà composto da cittadini e rappresentanze politiche cittadine. La trattativa è in corso, questo primo incontro è servito a gettare le basi o presunte sali, per aprire un tavolo di conversazione sul da farsi per quanto riguarda la questione Punto Nascita. C'è volontà, da parte delle rappresentanze presenti, di realizzare questa iniziativa. Nei prossimi giorni, ci saranno altri incontri, per cercare di capire come si evolverà la situazione. C'è una volontà di unione, ma la situazione è ancora ad uno stato embrionale.