Quando i social vanno in crash, sfiorate scene di isterismo

TERMOLI. Mercoledì pomeriggio il mondo social ha mandato in isteria collettiva, milioni e milioni di utenti: la disfunzione - che negli ultimi tempi è capitata spesso - ha davvero gettato nello sconforto tantissima gente, dal primo pomeriggio fino a notte inoltrata. Non si potevano postare o scaricare foto e video e ascoltare messaggi vocali.



Ieri sera ci siamo fatti una camminata per il centro di Termoli e indovinate quale era l'argomento sulla bocca di tutti? Ebbene si, il crash - o se preferite il default - dei social più usati dagli utenti: ragazze poco più che adolescenti disperate non potendo pubblicare istantaneamente le storie su Instagram o aggiornare la galleria fotografica su Facebook o scrivere post su post per ricevere migliaia di like.



Questo disservizio ha però portato, soprattutto i famigerati haters, a prendersi una pausa dallo “sputare” odio gratuito nei confronti del prossimo senza motivi apparenti.



Speriamo solo di vivere sempre meno questi episodi di black out dei social tutt'al più per non vedere o sentire migliaia di utenti - quindi persone - perdere il controllo!