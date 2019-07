​Chiara Caserta: la ragazza 10 e lode

TERMOLI. «Per me la scuola non è solo un luogo dove si hanno amici e si impara. È importante anche quello che ti possono dare gli insegnanti. È importante che dalla loro collaborazione, nasca un luogo aperto a tutto quello che ti succede.



Come confidarsi con un professore che ti lasci sfogare». Un’interessante visione della scuola, quella che esprime Chiara Caserta. Una studentessa 14enne di terza media, autrice di una pagella a dir poco strabiliante con tutti i suoi 10 e lode. Un’ovvia soddisfazione che però, non si ferma davanti ai numeri, anzi. Affonda le sue radici in una visione semplice nella sua concezione della scuola, di sé stessa e del rapporto coi professori, che viaggia di pari passo con la continua voglia di scoprire. Un viaggio lungo e complesso, ma che trova le sue sfumature e le sue esternazioni migliori, nella totale immedesimazione della nostra persona in quello che si vuol fare.

Ed è quello che ha fatto Chiara: una sfida con sé stessa, nel tentativo (riuscito) di superarsi e andare oltre. Una evidente riuscita di una sana sfida, che trova nella soddisfazione il frutto più dolce. Su questo afferma: «Scrivere un tema da 10 o svolgere un’equazione perfetta è una soddisfazione impagabile. Quando ti rendi conto di aver fatto qualcosa di bello, il professore si sente realizzato per te e lo sei anche tu. Perché ti rendi conto di aver fatto qualcosa di bello e di giusto. Qualcosa che serve, che ti hanno insegnato ad applicare». Un’esaltazione allo star bene. Uno stato d’animo, figlio di una coltivazione assidua della propria passione, all’interno di un contesto, quello scolastico, che molti definirebbero “strano”. Ma questo è un chiaro esempio di come, una ragazza o un ragazzo, possano sentirsi realizzati in quello che fanno, solo attraverso una continua stimolazione e supporto. Questo non significa assecondare ogni richiesta, ma ascoltare.

Creare quell’ambiente ideale, affinché le nuove generazioni, crescano con il beneficio del dubbio e quindi il conseguente istinto di porsi delle domande e non restare inermi davanti allo schermo freddo di una televisione. Una grande sfida, quella vinta da Chiara. Ma che ha visto come sua colonna portante, la costante vicinanza della sua famiglia. «Loro sono le fondamenta di tutto quello che faccio — afferma Chiara — senza di loro, non sarei arrivata a questo traguardo. Mi hanno sempre spronata ad andare oltre».

Un aiuto vitale, quello della famiglia. Un supporto che va oltre qualsiasi esortazione esterna. Una linfa necessaria per andare oltre. Come ha fatto Chiara, che ora andrà a caccia di nuovi primati studenteschi, approcciando la scuola superiore.