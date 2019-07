Soccorso non sempre Pronto: dimezzato l'orario del 118 a Campomarino

CAMPOMARINO. Una nuova batosta per la sanità bassomolisana. Secondo disposizioni dell'Asrem, nel Comune di Campomarino il personale del Pronto soccorso sarà attivo solo in orario diurno, mentre dalle 20:00 alle 8:00 per le emergenze-urgenze ci si dovrà rivolgere al 118 di Termoli.

Neanche a dirlo, la motivazione sarebbe la carenza di personale sanitario. Un problema non di poco rilievo, considerata la popolazione che conta 8mila abitanti ai quali si aggiungono almeno altrettanti villeggianti nella stagione estiva, motivo quest'ultimo che aveva spinto il locale Distretto sanitario, solo la scorsa estate, a potenziare i turni di Guardia medica in paese.