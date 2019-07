TERMOLI. Con accanto il ginecologo Dino Molinari e in platea alcuni dei 60 medici iscritti al sindacato, il segretario del Cimo, Quintino Desiderio, per circa 40 minuti – proposti tutti in diretta Facebook da Termolionline – le ha cantate davvero.

Partendo dal decreto Balduzzi, per finire al Punto nascita dell’ospedale San Timoteo, passando per capi d’accusa rispetto alle responsabilità politiche ai vari livelli e per quel ricorso straordinario al Capo dello Stato che ancora langue al Consiglio di Stato dopo due anni.

Una conferenza dai toni perentori e intrisa di chiarezza, ospitata al Medical center dello Scrigno, che ha messo a fuoco le criticità organizzative sanitarie regionali, in vista del nuovo Pos 2019-2021, evidenziando carenze di personale medico ed infermieristico nelle strutture pubbliche.

Tutti argomenti trattati questo pomeriggio dalla sigla sindacale Cimo, al fine di consentire la più larga diffusione, tra il pubblico e gli addetti ai lavori, della posizione del personale medico dirigente in merito all’attuale situazione di estrema criticità organizzativa e strutturale della Sanità Molisana.

La Cimo è stata l’unica organizzazione sindacale a impugnare innanzi al Presidente della Repubblica il Pos 2016-2018 e l’Atto Aziendale conseguente, ancora innanzi al Consiglio di Stato per le decisioni conseguenti.