Concessioni demaniali, Comuni in ritardo

TERMOLI. Sib, Fiba e Oasi inviano una lettera per richiesta di incontro al presidente nazionale Anci, Antonio Decaro. Le tre Organizzazioni di categoria, maggiormente rappresentative delle aziende balneari, hanno inviato una lettera al presidente Decaro al fine di valutare le iniziative più idonee per l’applicazione dell’art. 1 commi 682 e seguenti della Legge 30 dicembre 2018 numero 145 attraverso le modalità operative indicate dalle Regioni nelle Circolari e del resto già adottate per precedenti estensioni della validità temporale dei titoli concessori. Infatti, anche se le Regioni hanno emanato le Circolari per i Comuni costieri, precisando le modalità di applicazione della nuova durata dei titoli concessori, si registra il grave ritardo di molti Comuni ad applicare le nuove disposizioni normative formalizzando la nuova durata sui titoli concessori.

Ecco il testo della lettera, che si fonda sulla richiesta incontro per l’applicazione della nuova durata delle concessioni demaniali marittime ex art. 1 commi 682 e segg. della legge 30 dicembre 2018 nr. 145.

«Le scriventi organizzazioni di categoria, maggiormente rappresentative delle aziende balneari, con la presente per chiedere un incontro sulla problematica in oggetto.

Si ricorderà che la Legge 30 dicembre 2018 n.145, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018 n.302, all’art.1 comma 682 e seguenti ha disposto, “una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici” per le concessioni demaniali marittime disciplinate dall’art.1 comma 01 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993 n.494. Le Regioni hanno emanato le Circolari per i Comuni costieri, precisando le modalità di applicazione della nuova durata dei titoli concessori, purtroppo però, dopo sei mesi dall’entrata in vigore della Legge n. 145, si registra il ritardo di molti Comuni ad applicare le nuove disposizioni normative formalizzando la nuova durata sui titoli concessori.

I titolari di siffatte concessioni hanno interesse ad ottenere l’immediata formalizzazione di questa diversa nuova durata della concessione demaniale di cui sono titolari ai fini non solo del pagamento dell’imposta di registro ex art. 19 del DPR 26 aprile 1986 nr. 131, ma, soprattutto per usufruire sia del credito bancario che delle provvidenze regionali al fine di effettuare investimenti nel settore. E’ pertanto opportuno un incontro al fine di valutare le iniziative più idonee per l’applicazione dell’art. 1 commi 682 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 nr. 145 attraverso le modalità operative indicate dalle Regioni nelle sopra dette Circolari e del resto già adottate per precedenti estensioni della validità temporale dei titoli concessori.