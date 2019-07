Si torna all'antico a Campomarino, sarà ripristinato il doppio senso

CAMPOMARINO. Dopo oltre un anno, Campomarino tornerà all'antico, con la riapertura della viabilità a doppio senso.

L'assessore della giunta Silvestri, Antonio Saburro, ha reso nota la decisione assunta nell'esecutivo e ha parlato di «Impegno mantenuto, abbiamo deliberato in giunta la modifica alla viabilità. Ringrazio il sindaco, i colleghi tutti, chi nei mesi scorsi, sfidando freddo e pioggia, ha fatto la raccolta firme con me (Enzo Glave, Roberto Di Zinno, Romeo Sabatini e Fabiola Suardi) e per ultimo, ma non per ordine di importanza, i tanti cittadini firmatari. Un abbraccio a tutti voi di cuore. Buon fine settimana».