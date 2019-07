TERMOLI. Giovanni Di Palma, 21 anni termolese, da un paio di anni ha deciso, mettendo da parte tutti i pregiudizi, le maldicenze e le cattiverie che ha dovuto sopportare sin da quando era piccolo, di praticare quella che è da sempre la sua grande passione, la danza classica. E così si è presentato davanti alla maestra etoile della Scala di Milano che ha una scuola di danza a Termoli, Sara Marziali, la quale gli ha concesso l'opportunità che tanto desiderava.

Giovanni ha percorso lo stesso cammino del famoso Billy Elliot che in condizioni anche peggiori ha combattuto contro i pregiudizi per riuscire in quello che lui amava fare, appunto danzare. A differenza di Billy, almeno i genitori di Giovanni non lo hanno osteggiato. Egli ha ripagato appieno la fiducia che la sua maestra gli ha concesso visto che in questi due anni ha fatto passi da gigante ed ora il suo sogno nel cassetto è quello di poter un giorno danzare in un bel teatro pieno di gente che lo applaude.

Si allena assiduamete quasi tutti i giorni, dopo che finisce di lavorare come operatore di salvamento in spiaggia presso il lido Le Dune.

Gli occhi gli brillano di emozione quando parla della danza e adesso che ha potuto finalmente liberare il suo desiderio tenuto nel cassetto per tanti anni, non lo ferma più nessuno. Il nostro Billy Elliot ha spiccato il volo e speriamo per lui che riesca sempre a "danzare" più in alto.