«L'odissea di una partoriente, il diritto di far nascere un figlio»

TERMOLI. Nonostante si sia dimesso dal ruolo di sindacalista, non scema l’impegno di Giancarlo Totaro sulla sanità. «Sono stato contattato e ho incontrato quella che potrebbe essere l'ultima gestante in procinto di partorire Termoli, Romina Giannattasio. La signora è sconcertantemente pacata, serena, convinta determinata a partorire a Termoli. Ha manifestato apprezzamento nei confronti di tutto il personale di Ostetricia. La ringrazio per l'onore che mi ha riservato ma allo stesso tempo pur esprimendo la massima condivisione sulle sue volontà e la mia disponibilità a vedere realizzato il desiderio di far nascere a Termoli suo figlio, ho chiaramente espresso la necessità di essere pragmatici nel tutelare sempre prioritariamente gli aspetti sanitari legati alla sua salute e a quella del nascituro. Quindi tutto si può fare solo nel solco della imprescindibile tutela del benessere suo e del suo bambino che in nessun modo deve essere messa in discussione per nessuna ragione al mondo.

Vedremo se entro la mezzanotte del 6 luglio sarà riuscita a partorire a Termoli altrimenti… Lei ha un grande coraggio ed avrà la mia fattiva solidarietà alle sue iniziative che intenderà intraprendere per tutelare il suo diritto ad avere l'assistenza sanitaria prevista dai Lea presso il reparto di Ostetricia di Termoli nel pieno rispetto delle vigenti. Io manterrò e lo stofacendo la mia promessa fatta pubblicamente di espormi in prima persona per raggiungere questo risultato, che però in nessun modo e per nessuna ragione al mondo lo sottolineo ancora, deve essere prioritario rispetto a ragioni di tipo sanitario che potrebbero mettere in discussione la Sua salute e/o quella del bambino».