Se manca l'acqua alle Isole Tremiti, disagi alle Diomedee

ISOLE TREMITI. Stavolta l'acquedotto Molisano centrale e il potabilizzatore del Liscione non c'entrano davvero nulla. E per i molisani è già un sospiro di sollievo, dopo le criticità subite nelle scorse settimane. Purtroppo, per chi ha approfittato del primo weekend di luglio delle bellezze ineluttabili delle Isole Tremiti, qualche disagio c'è stato e forse è uno di quelli meno sopportabili: la carenza idrica.

Le riserve di acqua una volta venivano trasportate in cisterna dalle motonavi, col rischio che in caso di condizioni meteo proibitive si restasse a secco, in tutti i sensi. Poi, la svolta: quando l'Acquedotto Pugliese e Saint Gobain PAM hanno portato l’acqua alle Isole Tremiti, grazie a una condotta sottomarina in ghisa sferoidale, rivestita internamente con malta cementizia d’alto forno applicata per centrifugazione, posata per collegare un serbatoio alla rete distributrice.

Le tubazioni, rivestite con uno strato di zinco puro, applicato per metallizzazione e ricoperto da uno strato aderente di polietilene, vennero assemblate per tratte di 24 metri nel porto di Termoli. Successivamente le 36 stringhe ottenute sono state trasportate alle Isole Tremiti, dove si provvide al varo in mare.

Qualcosa deve essere andato storto nelle ultime ore, se è vero che dalle 20 alle 8.30 di ieri e anche stamani, domenica 7 luglio, il risveglio è stato senz'acqua. Ci riferiscono di un disagio diffuso sia per le attività locali che per gli ospiti e i residenti.