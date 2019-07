«Noah non sarà L113», Romina si è dimessa dal San Timoteo

TERMOLI. "Oggi è un giorno triste", l'affermazione è del dottor Giuseppe Pranzitelli, promotore del comitato "Voglio nascere a Termoli".

Il suo è un commento alla decisione della signora Romina Giannattasio, l'ultima donna incinta ricoverata al Punto nascita dell'ospedale San Timoteo, di dimettersi. A renderlo noto il post dell'altra promotrice, Cinzia Ferrante.

«La nostra Romina, per il bene dei suoi bambini a casa e di quello che porta in grembo, ha deciso di dimettersi anche perché sono sparite anche quelle piccole contrazioni che aveva... Noah non sarà L113.... l'ultimo bimbo nato tale è il magnifico Liam, del quale abbiamo la foto sul gruppo... Due bambini uguali ma che per un pugno di giorni non hanno avuto gli stessi diritti».