Riaperti fino a metà luglio i termini sull'assistenza domiciliare ai disabili più gravi

TERMOLI. Riaperti i termini per la presentazione delle domande di accesso alle azioni previste dal programma attuativo Fna 2018 - interventi in favore di persone in condizioni di disabilità grave e gravissime assistite a domicilio.

Come riporta l’avviso pubblico diramato dal responsabile amministrativo dell’Ambito sociale territorial di zona, Antonio Russo, con determina n. 1213 del 4 luglio scorso, è prorogato fino al 15 luglio 2019 (ore 12), così come deliberato dalla Giunta regionale in data 03/07/2019.

I soggetti interessati, pertanto, possono presentare la domanda di accesso alle azioni previste dal programma attuativo “Fna 2018 - interventi in favore di persne in condizioni di disabilità grave e gravissimi assistite a domicilio” secondo le modalità disciplinate nell’ avviso entro e non oltre le 12 del 15 luglio 2019.

Le eventuali istanze presentate oltre il termine previsto verranno dichiarate inammissibili.