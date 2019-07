TERMOLI. L'Associazione 500 D'Amare di Termoli con il raduno delle Fiat 500 di oggi ha fatto 13. Un successo organizzativo, oltre 100 le fiat 500 e 300 persone che sono arrivate da ogni angolo della nostra regione, ma anche dalla vicina Puglia, dall'Abruzzo persino dalle Marche.

Le mitiche 500 che alcuni appassionati hanno fatte diventare degli autentici gioiellini da collezione. Si sono ritrovati al borgo Vecchio in via Giudicato Vecchio, dove è stato allestito il ritrovo. Colazione, visita al borgo e poi partenza alle ore 11.30 con la suggestiva sfilata per le vie della città, per poi prendere la direzione di Guglionesi con sosta alle 13.30 e pranzo nella sala ricevimento del locale Villa Livia. Al Castello svevo l'associazione ha allestito anche una mostra che attraverso le locandine e le foto, racconta le 13 edizioni dei raduni delle 500. Visibilmente soddisfatto il presidente dell'associazione 500 D'Amare Luca Izzi.