TERMOLI. Settimana intensa dal punto di vista del caldo, culminata nel primo weekend di luglio: una vera esplosione d’estate.

Prima domenica di luglio davvero da estate torrida, in spiaggia un cosiddetto carnaio, acqua calmissima e molto calda, tanti bagnanti in acqua per cercare un po' di refrigerio e posti auto nemmeno a pagarlo; navette per il mare comunque piene.

Non parliamo dell’imbarcadero per le Tremiti.

Insomma, una giornata da mare nel vero senso del termine, e come diciamo noi a Termoli d'amare per chi non aspetta altro che il sole e il caldo.