«San Timoteo sempre più ridimensionato», Nicola Felice conferma le dimissioni

TERMOLI. Nella conferenza stampa di mercoledì 3 luglio aveva annunciato, un po' clamorosamente, le dimissioni da presidente del Comitato San Timoteo di Termoli. Oggi le ha ribadite, divulgando la lettera firmata 2 luglio, quindi alla vigilia della medesima conferenza.

«Sono recenti gli ultimi provvedimenti assunti dall’Asrem di chiusura del Punto nascita e del Nido dell’ospedale San Timoteo. Atto questo ancor più grave di quanto finora è stato perpetrato nei precedenti anni, soprattutto negli ultimi tre di attuazione del famigerato Pos 2015-2018, e che da quanto mi è dato sapere, tra pochi giorni seguiranno altri provvedimenti di restrizione dei servizi ospedalieri fino alla chiusura, con il solito annuncio di provvedimento temporaneo, di qualche altra specialistica e reparto. Alla luce di quanto già si evince, ormai spiace dirlo, ma l’ospedale San Timoteo, manca poco per giungere al ruolo di un Pronto Soccorso e Poliambulatorio. Pensate che continuando così l’Asrem con i provvedimenti dei suoi “eroi”, porterà il San Timoteo ad avere meno di quanto “l’odiato” decreto Balduzzi garantiva per questo bacino di popolazione: un Ospedale di Base. Considerato quanto in questi sei anni di attività il nostro Comitato, con l’impegno di tutti, ha profuso; ma visto principalmente i risultati negativi che finora abbiamo registrato, ritengo giusto e indispensabile rassegnare le mie dimissioni di Presidente, che consentirà di individuare una nuova persona alla guida del Comitato, che certamente porterà nuovo entusiasmo, necessario per affrontare le future battaglie che saranno ancora più difficili, soprattutto in vista del nuovo Piano operativo 2019-20121.

Ringrazio tutti per la fiducia e la vicinanza, che mi avete accordato in questo lungo periodo. Resto nel Comitato a disposizione, confermo impegno e collaborazione, in funzione del tempo, energie, e capacità che mi sono consentite. Con stima e affetto».