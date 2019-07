A mezzanotte muore il Punto nascita, fiaccolata statica davanti al San Timoteo

TERMOLI. «Voglio nascere a Termoli». Non si fermano impegno e battaglia contro la chiusura del Punto nascita di Termoli del comitato promosso dai quattro moschettieri. Le promotrici hanno ottenuto nel pomeriggio l'assenso del commissariato di Polizia di via Cina per una fiaccolata statica davanti ai cancelli dell'ospedale San Timoteo, una veglia... insomma.

Dalle 22 alle 24 le mamme col pancione verranno con la scritta "Voglio nascere a Termoli - L 113". Ci saranno anche dei cartelloni, composti proprio dalle foto di tutti i pancioni che hanno aderito alla protesta e tutti avranno delle candele in mano.

Insomma, Cinzia Ferrante, Debora Staniscia, Alessandra Di Pasquale e Giuseppe Pranzitelli vanno avanti decisi, supportati da centinaia di persone. Vome è noto, alla mezzanotte muore per decreto il Punto nascita e non è solo un ossimoro... ma un vero scempio della cattiva programmazione e della gestione di una sanità che si allontana sempre più dal territorio.