TERMOLI. Ci aveva promesso un video in cui avrebbe spiegato cosa sia accaduto stamani, per arrivare alla decisione di dimettersi dal ricovero nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Lei, Romina Giannattasio, prossima a partorire Noah, il suo quarto figlio, e prossima anche a celebrare il compleanno il 21 luglio, dal mare dove si è recata in famiglia dopo l'uscita dal presidio ospedaliero di Colle Macchiuzzo ha mantenuto l'impegno con Termolionline.